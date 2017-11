Maltempo: da mezzanotte scatta l'allarme in Campania

È previsto un nuovo allarme maltempo a partire dalla mezzanotte di oggi. In arrivo per domani una nuova importante perturbazione che provocherà piogge abbondanti. La protezione civile ha diramato un codice giallo di allerta specificando anche l'andamento della perturbazione. Le piogge interesseranno prima la piana campana, il casertano, Napoli e la provincia per poi spostarsi verso il sud della regione.

L'allerta meteo è stata diramata per dare l'opportunità alle amministrazioni ed enti locali di mettere in atto tutte le misure di prevenzione necessarie. Le uniche zone che non sono state allertate sono l'Alto Volturno, il Matese, l'Alta Irpinia e il Sannio. Le criticità sono previste per le successive 24 ore a partire dalla mezzanotte di oggi. Un'ulteriore sferzata potrebbe creare nuovi problemi in tutta la Campania dopo solo due giorni di pausa rispetto alle piogge dei giorni scorsi.