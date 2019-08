Un nuovo studio per prevedere la formazione di bocche eruttive: studio nei Campi Flegrei

Determinare la posizione delle bocche eruttive per individuare i percorsi delle colate e la distribuzione delle nuvole di cenere. Sono gli obiettivi dello studio 'Stress inversions to forecast magma pathways and eruptive vent location', pubblicato da Science Advances. Lo studio è stato condotto dal German Research Center for Geosciences, dall'Università Roma Tre e dall'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia. Il ricercatore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito spiega: "Succede spesso che l'eruzione avvenga lungo i fianchi dell'edificio: il magma si fa strada fratturando le rocce, formando nuove bocche eruttive". Per capire dove si sta dirigendo il magma è dunque disponibile questo nuovo modello, che riesce a intuire il percorso del magma e come questo fratturi le rocce.

L'approccio è già stato applicato alla caldera dei Campi Flegrei. "Il prossimo passo sarà applicare il metodo a specifici vulcani per costruire carte di pericolosità", spiega Di Vito.