Crolla la sua stanza, prete napoletano rischia di morire sotto i colpi del terremoto

Ha rischiato di morire don Angelo Esposito, il sacerdote originario di San Sebastiano al Vesuvio, che si trova da diversi anni in missione a Tacanà, città del Guatemala a pochi chilometri dal confine col Messico, tra le più colpite dal terremoto che ha flagellato il Centro America nelle ultime ore.

“La mia stanza è crollata, ma sono riuscito a salvarmi e sto bene. La canonica e tutte le case hanno subito gravissimi danni. Il primo pensiero è andato all’ospedale pediatrico presente in città dove sono ospitati molti bambini in difficoltà. Grazie a Dio non è crollato e sembra che tutti i bambini stiano bene”, ha raccontato don Angelo a Il Mattino.