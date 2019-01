Il prete di Di Maio: «Luigi, accogliete i migranti»

“I migranti della Sea Watch? Dobbiamo accoglierli a braccia aperte, mi sento soffocare il cuore pensando a queste persone e ai loro drammi. Voglio incoraggiare Luigi Di Maio a perseguire gli obiettivi che si è prefissato e spingere sul governo maltese perché accolga la nave”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, è don Peppino Gambardella, parroco di Pomigliano D'Arco e padre spirituale di Luigi Di Maio. Salvini ha detto che non vuole accoglierne nessuno in Italia.

“Voglio capire se sono parole o fatti. Ora non dipende da lui, se Malta non accoglie non c'è nulla da fare”. Salvini ha detto che non ne accoglierebbe nessuno, Di Maio solo dieci, Conte al massimo quindici. “E noi diciamo di accoglierne venti”. Lei ne accoglierebbe qualcuno nella sua parrocchia? “Se ce lo proponessero - ha detto a Un Giorno da Pecora - cercheremmo di capire in che modo potremmo accoglierli”.