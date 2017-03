Il Presidente del Senato Grasso fa visita alla Pasticceria Poppella

Il Presidente del Senato Pietro Grasso, a Napoli per l'inaugurazione di Corporea a Città della Scienza, si è recato anche alla Sanità per far visita alla Pasticceria Poppella, dopo il brutto episodio delle scorse settimane con gli spari alle vetrine.

Anche il Sindaco de Magistris ha fatto visita alla storica pasticceria napoletana.

"La solidarietà delle più alte cariche dello Stato e della mia città mi danno la forza per continuare e per portare avanti i valori del mio quartiere. Insieme siamo più forti!", scrive il titolare Ciro Scognamiglio sulla pagina Facebook di Poppella.