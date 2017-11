Carabinieri: presentato il calendario 2018

Appuntamento fisso per appassionati dell'Arma e non, stamattina è stato presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2018. Nella caserma “Pastrengo” a piazza Carità, ha fatto gli onori di casa il comandante provinciale colonnello Ubaldo Del Monaco. L'ufficiale ha presentato alla stampa il lavoro che racconta l'ultimo anno di lavoro dei militari dell'Arma.

In particolare il calendario è dedicato al lavoro dei carabinieri all'estero passando per rendere omaggio ad alcuni pittori giovani ma affermati. Un connubio che rappresenta i valori da sempre ispiratori di tutti gli uomini in divisa. La descrizione delle creazioni è stata affidata al critico Philippe Louis Daverio, carabiniere benemerito.