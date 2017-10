Prescrizione cartelle esattoriali: l'attacco di Pisani

Impegnato da anni nella difesa di contribuenti, l'avvocato Angelo Pisani lancia un nuovo attacco al Governo sulla gestione della contribuzione. In particolare si riferisce alla nuova legge di bilancio che prevede un termine di prescrizione decennale per le cartelle notificate e non opposte al prossimo 31 dicembre 2017. Sarà, infatti, possibile riscuotere i crediti dovuti dalla data della notifica per i successivi 10 anni. Una norma a cui il legale intende opporsi ritenendola incostituzionale e vietata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Il legale ha fatto notare come sia passata sotto silenzio e come ritenga invece in ritardo l'esecutivo sulla riforma di Equitalia ad un anno dall'annuncio del cambio di rotta dell'agenzia di riscossione. Di questo e di altro parlerà al convegno del prossimo 7 novembre in occasione della presentazione del libro “Zero zero uno” di Nicola Graziano. Con lui interverranno numerosi esperti come la criminologa Roberta Bruzzone, il presidente del tribunale di Napoli, Ettore Ferrara, il presidente della Pegaso, Danilo Iervolino, lo scrittore Maurizio De Giovanni e tanti altri per discutere del tema della detenzione nelle carceri italiane.