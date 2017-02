Prende il sole in costume sul tetto di una Chiesa: la scoperta

“A volte non riusciamo a comprendere il comportamento di chi rappresenta la Chiesa cattolica a Napoli visto che si installano dissuasori per impedire ai senzatetto di trovare un po’ di riparo sulle scale della chiesa di via Costantinopoli e poi si permette a qualcuno di prendere il sole su uno dei tetti della storica chiesa di San Giovanni a Carbonara, nell’omonima via del centro storico”. A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza.

“Chi ha permesso a quell’uomo di salire sul tetto per prendere il sole?” chiedono Borrelli e Simioli per i quali “non è certo questo il modo migliore per salvaguardare un monumento storico oltre che un luogo di culto”.