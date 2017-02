Premio Ue mobilità urbana: Napoli quinta

Quinta con una menzione speciale della giuria. Napoli è protagonista al Premio Ue per la mobilità urbana. Il progetto presentato dalla città partenopea ha riscosso il favore della giuria che l'ha menzionata insieme a città come Berlino, Rotterdam e Piatra Neamt per la qualità del progetto e la sostenibilità dello stesso. Napoli è arrivata quinta al Sump, Premio europeo per la pianificazione di una mobilità urbana sostenibile. Non è riuscita ad entrare nella terna che si sfiderà per la vittoria finale.

A farlo saranno i progetti presentati da Bruxelles, Budapest e Stoccolma. La città vincitrice sarà annunciata il prossimo 20 marzo a Bruxelles durante la cerimonia di premiazione. A farlo sarà la commissaria ai Trasporti, Violeta Bulc. Il premio è stato istituito per ricompensare le autorità locali che sviluppano un piano di mobilità urbana capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e rispettare l'ambiente. Un bel riconoscimento per Napoli che quotidianamente affronta il problema della mobilità in città a fronte di scarsi mezzi economici e partecipate dei trasporti in crisi irreversibile.