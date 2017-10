La Polizia Municipale di Napoli vince un premio per la migliore operazione

Nel corso dell'assemblea Anci di Vicenza, il Corpo della Polizia Municipale di Napoli ha ricevuto un riconoscimento per la sezione 'migliore operazione' nell'ambito del Premio Anci Sicurezza Urbana.

Nel 2016 il Reparto ha svolto con continuità un eccellente lavoro sia investigativo che di pronto intervento in un ambito delicato, la tutela delle emergenze sociali e la tutela dei minori, la prostituzione minorile, il bullismo, lo stalking, la compravendita di neonati, l’accoglienza ai migranti, la cura dei migranti minori non accompagnati.

Il Reparto è stato riconosciuto per l’eccellente lavoro investigativo e di pronto intervento dimostrato in un ambito delicato e complesso, intervenendo con equilibrio e professionalità nei confronti di soggetti particolarmente deboli ed esposti, per assicurare la difesa dei loro diritti.

Erano presenti a Vicenza per ritirare il premio il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ed il Comandante della Polizia Municipale partenopea Ciro Esposito.