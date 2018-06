Premi produttività a Marano: condannati ex amministratori

Condannati in appello dalla Corte dei Conti, 10 ex amministratori del comune di Marano di Napoli. L'accusa, risalente al biennio 2008-2009, è quella di aver concesso dei premi produttività in maniera indiscriminata. Secondo i giudici contabili è mancata la valutazione del lavoro svolto. Sono stati condannati a versare 16mila e 620 euro, l'ex sindaco Salvatore Perrotta e l'ex segretario generale Aldo Ferrara.

Diversa la cifra che dovranno rimborsare una serie di ex assessori. Pagheranno seimila e 200 euro Biagio Sgariglia, Massimo Nuvoletti, Mario Mele, Antonio Di Guida, Maria Gentile, Alberto Nasti e Marcello Scuteri. Prosciolti dalle accuse il dirigente Luigi De Biase e gli ex assessori Francesco Vallefuoco, Vincenzo Passariello e l'ex funzionario Giovanni Cirillo.