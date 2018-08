Sangue a Miano: gambizzato pregiudicato

È arrivato all'ospedale San Giovanni Bosco con una ferita d'arma da fuoco al ginocchio. Si tratta di un 22enne pregiudicato di Miano colpito da un proiettile oggi pomeriggio in un luogo ancora da stabilire. Il giovane era, infatti, detenuto agli arresti domiciliari ed è lì che ha dichiarato di essere stato colpito ai carabinieri. La sua versione però al momento non trova riscontri.

I carabinieri, infatti, andati nella sua abitazione, non hanno trovato tracce di sangue e non escludono che il ferimento sia avvenuto in strada. Le sue condizioni comunque non sono gravi e la ferita è stata ritenuta guaribile in 15 giorni. Più complicata è invece la vicenda investigativa su cui dovranno fare luce gli uomini dell'Arma.