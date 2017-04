Era specializzato in truffe ad anziani: pregiudicato arrestato

Gli agenti della V^ Sezione della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato della Polizia di Stato Scampia hanno dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Napoli, a carico di un 44enne ritenuto responsabile dei reati di estorsione e rapina pluriaggravata in danno di una signora settantenne, residente a Miano.

L’uomo, a novembre, ha adescato l’anziana signora mentre usciva dall’Ufficio Postale di via Valente, ove aveva prelevato una consistente somma di denaro. Il 44enne, dopo essersi presentato alla donna come l’assistente di un avvocato, nonché amico di suo figlio, con la complicità di una donna allo stato in corso di identificazione, ha fatto salire l’anziana a bordo di un’autovettura accompagnandola fino alla sua abitazione e convincendola che, a fronte di un versamento a titolo di anticipo sulle spese legali di euro 3.900, suo figlio avrebbe ricevuto la cifra di euro 18.000 a titolo di risarcimento di un pregresso sinistro stradale subito.

La vittima ha opposto un deciso rifiuto alle richieste del truffatore ed ha cercato, nella circostanza, di contattare telefonicamente i propri figli per avere ragguagli su quanto stava accadendo. A quel punto, la resistenza della vittima ha scatenato l’ira dell’aguzzino il quale, dopo essersi impossessato del cellulare della donna ed averlo spento, ha iniziato a minacciare l’anziana con un corpo contundente riuscendo ad appropriarsi della somma di euro 7.200. A nulla è servita la reazione della donna che ha ingaggiato una vera e propria colluttazione con il rapinatore, il quale non ha esitato a scaraventarla al suolo con violenza.

Le immediate indagini della Polizia di Stato hanno consentito di acquisire le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, presenti nel tratto di strada che intercorre tra l’Ufficio Postale e l’abitazione della vittima, riuscendo ad estrapolare alcune sequenze che, in maniera nitida, restituivano l’immagine del responsabile e dell’autovettura sulla quale viaggiava con la sua complice.

Il pluripregiudicato, più volte denunciato all’Autorità giudiziaria proprio per il reato di truffa in danno di anziani, è stato riconosciuto dalla vittima. I poliziotti, stamane, hanno rintracciato ed arrestato il 44enne nella sua abitazione, conducendolo nel carcere di Poggioreale.