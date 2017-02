Pregiudicato sorpreso con due fucili nel cofano: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Acerra hanno arrestato un 39enne pregiudicato in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo. I poliziotti lo hanno fermato nel corso di un controllo sulle autovetture in Via Paganini.

Durante una perquisizione del veicolo, riposti in un sacco di plastica, sono stati scoperti due fucili. Le armi, una doppietta calibro 32 con matricola abrasa ed un Bernardelli Calibro 9 semiautomatico sono state quindi sequestrate.

L'uomo si trova ora nel carcere di Poggioreale.