"Movida" violenta, a Chiaia arriva la stretta delle forze dell'ordine: più polizia (VIDEO)

Il vertice in Prefettura di questa mattina ha visto la partecipazione di sindaco, questore, prefetto e comandante dei vigili urbani. Si è discusso del fenomeno ormai definito "movida violenta", che riguarda molti quartieri della città e ha interessato soprattutto Chiaia nella scorsa settimana. Le parti hanno convenuto un rafforzamento della presenza di forze dell'ordine nel quartiere, come era già emerso nei giorni scorsi: il questore De Jesu anticipa che ci saranno molti poliziotti in borghese e che "saranno istituiti controlli di tipo preventivo, e non repressivi: non potranno accedere i motorini nella zona dei cosiddetti 'baretti', soprattutto da mezzanotte alle cinque del mattino".

Sulla sparatoria della scorsa settimana De Jesu spiega che le indagini procedono bene: "Siamo sul pezzo", ha annunciato il questore, "lavoriamo intensamente per risolvere il caso". Il sindaco Luigi de Magistris ha spiegato che l'ordinanza emessa pochi giorni fa funziona e "che si proseguirà su quella strada". Sarà necessario, però, spiega De Jesu, aumentare il sistema di video-sorveglianza interno al quartiere di Chiaia. Il questore poi annuncio l'arrivo a Napoli, tra gennaio e febbraio, di altri agenti di polizia.