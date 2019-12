Napoli, il Prefetto Pagano lascia dopo quasi tre anni

Il Prefetto di Napoli Carmela Pagano lascerà prossimamente le Prefettura napoletana dopo quasi tre anni. Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto nel pomeriggio di ieri in città, ha voluto sottolineare lo straordinario lavoro del Prefetto partenopeo dal febbraio del 2017 ad oggi.

"Siamo qua oltre che per il comitato anche per fare un saluto al Prefetto di Napoli, che volevo presiedesse oggi questo comitato per darle atto di tutta l’attività posta in essere in questa città e in questa provincia per cui ha avuto ampio riconoscimento. Napoli è una realtà difficile e credo che hai lavorato benissimo insieme al sindaco, procuratore, forze di polizia che sempre ringrazio per tutte le attività che pongono in essere in questo territorio", ha affermato il Ministro Lamorgese in apertura del Comitato.

Al vertice presso la Prefettura partenopea hanno preso parte anche il capo della Polizia Franco Gabrielli, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano e il Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli Luigi de Magistris.