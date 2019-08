Pompei, diciottenne precipita dal balcone di casa: non è in pericolo di vita

Una ragazza di 18 anni è precipitata questa mattina alle 6 dal balcone della sua abitazione a Pompei, in via Fontanelle. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e ferite ma non sarebbe in pericolo di vita: la caduta sarebbe avvenuta dal primo piano. Sul posto le forze dell'ordine, che ora indagano sul movente. Non si esclude alcuna pista: potrebbe essere un incidente, una tragica fatalità, o un gesto premeditato.