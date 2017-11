"Vulimme 'o lavoro!", protesta dei precari Bros a Palazzo San Giacomo

Quasi cento persone, questa mattina, hanno affollato gli spazi antistanti l'ingresso di Palazzo San Giacomo, in piazza Municipio. Sono i movimenti dei disoccupati 'precari Bros', diverse sigle e movimenti che chiedono all'amministrazione comunale di far rispettare gli accordi regionali Campania più che, dopo la formazione, prevedevano l'inserimento nel mondo lavorativo di queste persone. Il gruppo è arrivato in piazza Municipio dopo aver sfilato per le vie del centro, preceduto da due camionette della polizia.

Ha partecipato alla manifestazione - intonando cori e coinvolgendo intere famiglie - il Movimento di lotta per il lavoro Banchi Nuovi.