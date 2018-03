Pranzo di Soldiarietà di Pasqua alla Mostra d'Oltremare

Arriva a Napoli il “Pranzo di Solidarietà” di Pasqua. L'evento, co-organizzato dall'Assessorato al Welfare e dalla Mostra d'Oltremare, accoglierà circa mille senzatetto negli spazi della Fiera Monumentale di Fuorigrotta.

“Napoli – spiega l'assessore Roberta Gaeta – si conferma capitale della solidarietà. Grazie alla Mostra d'Oltremare, apriamo non solo il cuore ma anche gli spazi a tutti i cittadini, soprattutto in difficoltà”. “L'Assessorato al Welfare – ha proseguito l'assessore – ha coordinato la Rete della Solidarietà che ha immediatamente risposto all'appello, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e disponibilità”.

“Già durante l’organizzazione del pranzo della vigilia di Natale – ha confermato il presidente della Mostra d'Oltremare Donatella Chiodo – era nata l’idea di non fermarsi a quel momento. Così ci siamo organizzati e siamo di nuovo qui, pronti ad accogliere 1000 persone che vivono in condizioni difficili".

Le fa eco Giuseppe Oliviero, consigliere delegato di Mostra d'Oltremare: “Risposta positiva di tante aziende e associazioni – che forniranno tutto il necessario per una nuova giornata di gioia per chi vive in condizioni difficili e celebrerà la Pasqua in Mostra, salutando anche l'arrivo della primavera”. Contestualmente, Anm ed Eav garantiranno mezzi gratuiti per il trasporto degli ospiti per e dalla Mostra d'Oltremare.