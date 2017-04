Un pranzo per poveri e senzatetto nel foyer del San Carlo

L'occasione di un abbondante pranzo per i senzatetto ha riunito circa cinquecento tra poveri e indigenti napoletani, che si sono radunati all'esterno del Teatro San Carlo in attesa di accomodarsi a tavola. Nel foyer del più antico teatro d'opera d'Europa ancora in attività sono confluite tantissime persone. L'iniziativa nasce dalla collaborazione del San Carlo con la Fondazione ITS Bact di Vico Equense, che ha coinvolto l'Istituto Alberghiero Francesco De Gennaro.

A rallegrare gli ospiti è stata la musica dei, gruppo musicaleche valorizza il talento musicale dei tanti richiedenti asilo presenti nella nostra regione. I ragazzi dell'istituto alberghiero, in collaborazione con tanti partner che hanno dimostrato immediata solidarietà all'iniziativa, hanno preparato un menu di tutto rispetto: antipasto dicon verdure e mozzarella, poie patate. Due primi:al forno con ragù. I secondi:alla genovese e poi trancio dicon cavolfiore. A chiudere il pranzo la dolcezza die gli auguri di buona Pasqua tra i tanti invitati.