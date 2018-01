Turista veneta travolta e uccisa da un'onda anomala, nove anni fa capitò a una napoletana

Un'onda anomala ha travolto e ucciso, questa mattina, una turista veneta che passeggiava a Praiano, in Costiera Amalfitana. Per la donna, 55 anni, sono stati inutili i soccorsi, come riporta SalernoToday. Salvi invece gli altri due turisti che erano con lei. La tragedia riporta alla mente il caso di Manuela Castaldo, 37enne napoletana che nove anni fa, il 25 gennaio 2009, nello stesso punto, a Praiano, fu travolta da un'onda molto violenta mentre passeggiava con un uomo.



Il cadavere di Manuela Castaldo fu ripescato da una motovedetta della Capitaneria di Porto, a 40 metri dalla costa, due ore dopo. Anche in quel caso, furono inutili i tentativi di rianimazione.