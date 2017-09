Cede condotta idrica: Pozzuoli alta resta senza acqua

A causa dell'improvviso cedimento di una condotta di acqua in via Provinciale San Gennaro, sul territorio comunale di Napoli, l'azienda idrica ABC ha interrotto l'erogazione di acqua in tutta la zona.

Ciò ha determinato una sospensione della fornitura idrica nella parte alta di Pozzuoli. Sul posto ci sono anche i tecnici del Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Pozzuoli per fornire tutto il supporto possibile e risolvere quanto prima il problema.

Via Provinciale San Gennaro, che collega Pozzuoli con Napoli, è attualmente chiusa al traffico veicolare, che è deviato su via Scarfoglio.

Sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli a rendersi conto del cedimento della strada e ad avvertire i Vigili del Fuoco.

"Sono in corso ora i lavori per riparare la rottura e si attendono comunicazioni dall'azienda idrica napoletana circa il ripristino della fornitura di acqua", comunica in una nota il Comune di Pozzuoli.