Cosparge casa di benzina poi urla: "Ora do fuoco a tutto"

A Pozzuoli, in via Luciano, un uomo ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, ha cosparso la propria abitazione di benzina e si è poi detto pronto a provocare un enorme incendio, minacciando di appiccare il fuoco da un momento all'altro. L'uomo è però stato bloccato dagli agenti di polizia del locale commissariato. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto.

La notizia è riportata da Cronaca Flegrea.