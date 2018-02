Pozzuoli, tenta di rubare un'auto: passano i Carabinieri e lo arrestano

Un 31enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso sul Corso Nicola Terracciano da una pattuglia del reparto Radiomobile della compagnia di Pozzuoli all'interno di una Chevrolet parcheggiata lungo la strada: la stava per portare via, dopo averne forzato una portiera con un giravite. Tratto in arresto per tentato furto aggravato, l'uomo è in attesa del giudizio con rito direttissimo.