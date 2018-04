Furbetti del cartellino a Pozzuoli: in manette 10 dipendenti assenteisti

I badge nascosti in un cassetto, così che uno solo potesse timbrare per tutti. E' l'ennesima storia di furbetti del cartellino nel Napoletano. Questa volta, il teatro della scena è Pozzuoli, dove i carabinieri hanno arrestato dieci dipendenti del parcheggio multipiano comunale a ridosso di via Napoli.

Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione e di truffa continuata aggravata.

A 7 degli indagati è stata contestata l’associazione per delinquere perché non si limitavano alla timbratura per conto di colleghi assenti ma si erano accordati per nascondere i badges di tutti in un cassetto da dove ognuno di loro, a turno, poteva prenderli per timbrare.

Grazie a riprese investigative e riscontri effettuati tramite pedinamenti, i militari hanno documentato che alcuni dipendenti, in orari in cui risultavano a lavoro, erano in realtà sul lungomare di pozzuoli in bici o in scooter. Gli arrestati sono, ora, ai domiciliari.