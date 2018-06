20 giugno, Pozzuoli senz'acqua: sospensione idrica dalle 9 alle 17. Le zone interessate

Giornata senza acqua, domani 20 giugno, per i cittadini di Pozzuoli alta. Rubinetti a secco dalle 9 alle 17 per i lavori di collegamento di una nuova condotta in via Artiaco. Precisamente la sospensione idrica interesserà i residenti in via Artiaco, via Celle, via Terracciano, dintorni della metropolitana, via Campana Vecchia, via San Vito e via Cigliano. Al termine dei lavori la fornitura sarà potenziata. Prevista anche la parziale chiusura di uffici pubblici in virtù della sospensione idrica. Nella zona non rientrano scuole, comunque, dunque i giovani puteolani alle prese con gli esami di maturità - al via proprio domani - non dovrebbero essere interessati dalla sospensione idrica.