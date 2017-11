Pozzuoli, a Monterusciello rimosso l'amianto

Amianto e rifiuti speciali sversati abusivamente sono stati rimossi e smaltiti da aree verdi del quartiere di Monterusciello, a Pozzuoli. Le aree interessate si trovano anche in zone con forti insediamenti abitativi. L'amianto, con l'intervento di una ditta specializzata, è stato prima messo in sicurezza, poi classificato, quindi riposto in sacchi sigillati e isolati. Secondo le procedure di legge, il materiale è stato completamente rimosso e smaltito presso l'impianto di trattamento di Caivano. Lo riporta l'Ansa.

Il comune di Pozzuoli sta ora pensando di installare un sistema di videosorveglianza nelle aree più esposte. "Nei terreni abbiamo trovato di tutto: non solo amianto ma rifiuti speciali di ogni genere sversati. Servono anche le denunce e le segnalazioni dei cittadini", ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia.