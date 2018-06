Posti di lavoro in cambio di voti: continua l'inchiesta a Torre del Greco

Oltre cento uomini tra polizia e carabinieri controllavano i seggi elettorali durante il primo turno delle elezioni amministrative a Torre del Greco di domenica scorsa. Emergono i primi dettagli dell'inchiesta della procura di Torre Annunziata sul voto di scambio nella città corallina. Alla base dell'intervento degli investigatori ci sono una serie di esposti e confidenze precedenti alla giornata del voto. Si indaga sull'ipotesi che vedrebbe, in cambio di voti, assunzioni in un consorzio per l'igiene pubblica con posti a tempo determinato per sei mesi e 500 euro di compenso mensile, tramite un'agenzia interinale di Napoli.

Tra le persone che sarebbero dovute essere impiegate, ci sarebbero anche gli otto indagati, alcuni dei quali vicini al clan Falanga. Per questo le forze dell'ordine sono state disposte in forze nei giorni precedenti e durante le operazioni di voto nei pressi dei seggi effettuando una serie di appostamenti e pedinamenti. Poi il sequestro dei cellulari di otto indagati ed infine anche il controllo dei registri elettorali da cui emergerebbero anche le prime incongruenze nel conteggio come testimoniato dalla relazione depositata alla procura dal giudice Angelo Scarpati della commissione elettorale corallina.

Secondo i suoi calcoli sarebbero 50 i voti dubbi assegnati in diverse sezioni della città. Ci sono poi le testimonianze di membri dei seggi in cui è avvenuto il misterioso blackout nel corso del quale sono state avvistati degli estranei all'interno del seggio stesso. Così come molti presidenti sono stati minacciati ed hanno dichiarato di aver subito pressioni. Un'organizzazione molto complessa, che deve rispondere dell'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa delle operazioni di voto, che mette a serio rischio la tenuta delle operazioni di voto per il ballottaggio di domenica prossima.