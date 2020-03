"Ho il Coronavirus": il post del sindaco nel napoletano

Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, in un post Facebook ha rivelato di essersi sottoposto al tampone e di essere risultato positivo al Covid-19.

"Cari concittadini, questa mattina ho ricevuto l'esito del tampone e, purtroppo, devo comunicarvi che sono risultato positivo al Covid-19. Non ho sintomi particolari al momento e continuerò a lavorare da casa, come sono certo continueranno a fare tutti coloro i quali hanno collaborato con me e sono stati in stretto contatto con me, che dovranno essere sottoposti all'isolamento obbligatorio per 14 giorni. Continuo a chiedervi di OSSERVARE RIGOROSAMENTE tutte le misure di prescrizione impartitevi, restando a casa e mantenendo distanze sociali. Io continuerò a dare il mio contributo da casa, ma desidero rassicurarvi: grazie anche al vicesindaco Tommaso Andreoli, che mi sostituirà fisicamente, manderemo avanti efficientemente tutta la macchina degli aiuti e del sostegno, anche alimentare, per chi ha bisogno, che sarà ascoltato e preso in carico dai nostri Servizi Sociali. Nulla da temere. Guarirò, cari amici, e tornerò presto! Insieme ce la faremo!".