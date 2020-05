Imbarco per Ischia, positivo al test rapido per il Covid trasportato in ospedale

Una persona ieri è stata trasportata in ospedale dal porto di Pozzuoli, in ambulanza. Si stava imbarcando per Ischia ma ai controlli è risultato positivo al test rapido per Covid-19.

L'episodio è avvenuto alla partenza del traghetto che alle 18.30 parte dalla cittadina flegrea per l'isola verde. Nel corso della misurazione della temperatura che prevede il protocollo di sicurezza anti-Coronavirus, a due persone è stata riscontrata febbre oltre i 37.5 gradi.

Sottoposte entrambe a test rapido, l'uomo è risultato positivo al Coronavirus. Per lui è stato immediatamente disposto il ricovero in ospedale al Santa Maria delle Grazie, al quale è stato trasportato con un'ambulanza a contenimento biologico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le due persone con febbre facevano parte di una comitiva di otto, in procinto di imbarcarsi per l'isola dove, pare, avessero preso in fitto una casa.