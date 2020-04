Coronavirus, 14 nuovi positivi a Napoli città

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, martedì 21 aprile. Sono 14 i nuovi positivi a Napoli città. Un pizzico di delusione dunque considerato che il 20 aprile erano stati zero i contagi a Napoli (per la prima volta dallo scoppio dell'epidemia). Sono tre i ricoverati in ospedale in meno rispetto a ieri e uno in meno in terapia intensiva. Due le persone decedute in più rispetto ai dati relativi al 20 aprile (54 in totale in città).

"Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro. Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata".

CIBO DA ASPORTO, LIBRERIE E CARTOLERIE

E' in corso una riunione della task force regionale per valutare la possibile apertura, dall'inizio della prossima settimana, delle attività legate al cibo da asporto, alle librerie e alle cartolerie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La task force sta lavorando alla definizione delle misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti, a cominciare dagli interventi di disinfezione e sanificazione dei locali dopo molte settimane di inattività.