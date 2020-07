Covid-19, in isolamento i tre casi positivi nel campo rom di Scampia. De Luca: "Situazione sotto controllo"

Allarme Covid nel campo rom di Scampia, dove si sono registrati tre casi di positività. Il tutto è partito da una donna incinta, residente nel campo, che durante un controllo di routine è risultata positiva. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Abbiamo seguito lo stesso protocollo degli altri casi positivi, cioé abbiamo sottoposto a tampone le persone più vicine alla signora. Abbiamo trovato altri due positivi, il padre e lo zio. I tre sono in isolamento. Abbiamo informato il Ministero dell'Interno e della Salute. Se avessimo trovato diversi casi non avrei avuto dubbi a mettere in quarantena l'intero campo, ma non è stato necessario. La situazione è sotto controllo".