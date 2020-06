Positiva al Covid-19 partorisce, contagiato anche il figlioletto

Due i positivi in Campania ieri, dopo due giorni a contagi zero. Si tratta di una donna donna bulgara che ha partorito ieri a Mondragone, risultata positiva al tampone, ma asintomatica. Contagiato anche il neonato. La donna è stata trasferita al Cotugno in isolamento.

Il sindaco di Mondragone ieri ha attivato tutti i protocolli di sicurezza, affinchè il virus non si espanda. Settanta i tamponi già eseguiti, tutti con esito negativo. "Non c'è nessun focolaio in atto e nessun pericolo per Mondragone. La sicurezza nel comune è stata garantita senza allarmismi", fanno sapere dal comune.

Bollettino Covid-19 del 21 giugno

Questi nel dettaglio tutti i dati numerici:

Positivi del 21 giugno: 2

Tamponi del 21 giugno: 1.562

Totale positivi dall'inizio della pandemia: 4.617

Totale tamponi effettuati: 265.122

Deceduti del 21 giugno: 0

Totale deceduti in Campania dall'inizio della pandemia: 431

Guariti del 21 giugno: 1

Totale guariti: 4060 (di cui 4.054 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).