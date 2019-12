Posillipo, crollano gli alberi: danneggiate alcune auto

Alcuni maestosi alberi sono crollati a Posillipo, in via Petrarca e via Posillipo. Uno di questi si è schiantato su un'automobile in sosta, danneggiandola gravemente. Circolazione interrotta in zona: alcuni tronchi hanno invaso completamente la sede stradale. Sul posto si attende l'intervento dei Vigili del Fuoco. "Tragedia sfiorata", sottolineano alcuni residenti nel quartiere.