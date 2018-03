Ritrovate in una nave nel porto di Salerno tre auto di lusso rubate a Napoli

La polizia di frontiera marittima e aerea di Salerno ha scoperto, a bordo di una nave nel porto salernitano, quattro automobili di lusso e un intero container carico di pezzi di ricambio e motori rubati. La notizia è riportata da SalernoToday. A bordo della 'Repubblica del Brasile', diretta in Nord Africa, gli agenti hanno ritrovato una Maserati Ghibli 2500, rubata il 4 febbraio a Grottaferrata (Roma), del valore di 80 mila euro; una Jaguar F Pace 2500, rubata il 20 febbraio a Casalnuovo di Napoli del valore di 45 mila euro; una Land Rover 3000, modello Range Rover Sport, rubata il 4 marzo in via Alessandro Manzoni a Napoli, del valore di 85 mila euro; una Land Rover 3000, modello Range Rover Sport, rubata il 7 marzo a Villaricca (Na), del valore di 85 mila euro.



Le automobili erano state caricate nel porto di Livorno, la nave si trovava a Salerno solo per una breve sosta. Le automobili saranno restituite ai proprietari.