C'è l'intesa: linea ferroviaria tra porto e stazione centrale

È stato firmato oggi il protocollo d'intesa per potenziare le infrastrutture del porto napoletano. L'intesa prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro che, nei prossimi sette anni, individuerà gli interventi necessari per migliorare i collegamenti su ferro tra porto e rete ferroviaria. A siglare l'accordo Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), e Pietro Spirito, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale. Si prevede la realizzazione di una stazione con una linea ferroviaria di 750 metri che terminerà nei pressi della stazione di Napoli San Giovanni Barra.



Lo studio sarà terminato entro ottobre 2018. Si punta in questo modo a incrementare il traffico merci da e per il porto di Napoli.

