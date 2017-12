Porto di Napoli, dal 2018 attraccheranno le grandi navi

Con la conclusione del dragaggio nel porto di Napoli, già dall'estate 2018 il capoluogo partenopeo ospiterà le grandi navi commerciali. Ad annunciarlo è il presidente dell'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito. I lavori di escavo dei fondali prevedono il deposito dei materiali dragati nella vasca di colmata della darsena di Levante.

Bando Beverello

Per quanto concerne il rifacimento del Molo Beverello partirà la gara per l'assegnazione del bando tra gennaio e l'inizio di febbraio. I fondi messi a disposizione superano i 20 milioni di euro. Previsto anche un parcheggio sotterraneo per liberare il porto dalle automobili. Il progetto prevede anche una galleria commerciale.