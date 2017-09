Lavori programmati, Portici e San Giorgio a Cremano senza acqua

Lavori programmati della GORI. Sarà dunque sospesa l’erogazione idrica nei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano per alcune ore. Ecco le strade interessate:

Portici

da lunedì 4 settembre alle 21:00 a martedì 5 settembre alle 06:00

Via Poli, Via Rossini, Via Immacolata, Via Immacolata 2, Via Libertà, da Piazza San Ciro fino alla Circumvesuviana, Via Amoretti, Via Vittorio Emanuele, Via dell’ Addolorata, Via Largo Arso, Via Farina, Via Antonio de Curtis, Via Benedetto Croce, Via Diaz, Via Caportano, via Roma, Viale Melina 1° e 2°, t.sa Macedonio Melloni , Via Leonardo Da Vinci, C.so Garibaldi, P.zza San Ciro, (Zona Mercato) Via Marconi, Via E.Arlotta, Via F. Bellucci Sessa, Via Naldi, Via E. della Torre, Via Apostolica, Via Ponte viola, via Volta, Vicolo Imperato, Via C.L. Giordano Via Benvenuto Cellini, Via Grimaldi, Via Gianturco, P.zza san Pasquale, Via Marittima, Via Discesa Porto, Via Umberto 1°, Via Università, Viale Ascione, Via San Cristofaro, via Scalea, Via Martiri Di via Fani, Via Pietrarsa, Via Cristoforo Colombo, Viale Leone, Via G. Paladino, Via G. Amendola, T.sa Longobardi, e tutte le t.se comprese.

San Giorgio a Cremano

da lunedì 4 settembre alle 21:00 a martedì 5 settembre alle 06:00

Caserma Militare posizionata in Via Benedetto Croce