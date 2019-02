Portici, omicidio Giuseppe Iacone: il presunto killer arrestato 15 anni dopo

E' stato arrestato a Fano (Marche) Mariano Donadona, 36enne di Portici ma residente nella città di marchigiana. Secondo il Gip del Tribunale di Napoli l'uomo potrebbe appartenere al clan dei Vollaro, operante in zona di Portici. Stamattina gli agenti della polizia lo hanno prelevato: è accusato di essere l'autore di un omicidio avvenuto a Portici nel 2004. I fatti risalgono al 28 maggio 2004: in via Bellucci Sessa (zona mercato) alcuni colpi d'arma da fuoco furono esplosi e uccisero Giuseppe Iacone. Ferita anche un'altra persona, che riuscì a cavarsela con dieci giorni di prognosi.