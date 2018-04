Portici, neonato in crisi respiratoria: lo salva l'anestesista

Un neonato di appena 15 giorni è stato salvato, a Portici, da un anestesista di 74 anni che lavora in un centro diagnostico della cittadina. Il padre del piccolo, vedendo il figlio in grave difficoltà respiratoria, ha deciso di portare il bambino in un centro diagnostico vicino a casa. Qui, come riportato dal Mattino, il neonato è stato salvato da una manovra decisiva di un anestesista. La crisi respiratoria è passata e il piccolo è fuori pericolo.