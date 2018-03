Portici, svaligiano un negozio per animali: arrestati

Gli agenti del commissariato di PS Portici Ercolano, hanno arrestato G.Z., 20enne, e G.U., 16enne, entrambi di Massa di Somma, per il reato di furto aggravato in concorso e resistenza. I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, transitando in Via Diaz, a Portici, nella notte tra il 28 e il 29 hanno notato i due giovani, uno al posto guida di un’autovettura, una Fiat Punto, e l’altro calzante un passamontagna, poco distante dall’auto; i due alla vista della “Pantera” hanno tentato di far perdere le loro tracce, ma sono stati prontamente inseguiti e bloccati.

I poliziotti hanno accertato che i due avevano appena svaligiato un negozio per animali; dopo aver forzato la porta avevano rubato e caricato in auto diversi sacchi di mangime per cani, un trasportino, un kit per la tosatura degli animali da compagnia, un notebook, una macchina per il caffè e un telefono cellullare. Gli agenti hanno rintracciato l’ignara vittima, a cui è stato restituito tutto il maltolto. I due sono stati arrestati.