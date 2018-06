"Devi stare solo con me": a Portici i carabinieri arrestano la 50enne stalker

I Carabinieri della Stazione di Portici hanno arrestato una 50enne del luogo già nota alle forze dell'ordine che ieri, sulla pubblica via (sotto casa dell’ex), aveva messo in atto una serie di comportamenti persecutori (un appostamento con minacce e intimidazione) ai danni del 57enne cui era stata legata da relazione sentimentale. In sede di denuncia la vittima ha riferito anche di condotte persecutorie perpetrate in precedenza con l’intento di convincerlo a riallacciare la storia e, di fatto, a impedirgli il nascere eventuale di altre relazioni.

L’arrestata è stata tradotta nella Casa Circondariale di Pozzuoli.