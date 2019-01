Trova portafogli con migliaia di sterline in strada, lo restituisce al proprietario grazie a Facebook

"Ieri la Vita in diretta su RaiUno ha raccontato la storia di una nostra concittadina che per strada ha trovato un portafogli pieno di soldi ed è riuscita a restituirlo al proprietario che vive in Inghilterra. Una bella storia che dimostra che Ercolano ha un cuore grande". E' il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto, che elogia il comportamento della propria concittadina.

Vive nel quartiere più popolare di Ercolano, che la donna protagonista del ritrovamento, ragazza madre di una bimba di 4 anni, senza un posto fisso: "Passeggiavo e ho trovato il portafogli marrone. C'erano documenti e molti soldi. Ho pubblicato sui social la foto del documento della persona che lo aveva smarrito e dopo poco sono stata per fortuna contattata dal legittimo proprietario. Ho fatto di tutto per rintracciarlo e ci sono riuscita. I soldi non ti cambiano la vita".