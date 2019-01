Trovano portafogli senza soldi in un bar, il proprietario non gli crede: è rissa in piazza

Cinque persone sono ritenute responsabili, a vario titolo, di rissa aggravata e di violenza, resistenza e lesioni a Pubblici Ufficiali.

Si tratta di padre e figlio di 42 e 19 anni e di padre, zio e figlio di 22, 48 e 54 anni. Tutto nasce per un portafogli smarrito in un bar e poi trovato e restituito ai legittimi proprietari, senza soldi. Si scatena tra due nuclei familiari una violenta rissa in piazza San Francesco con i contendenti divisi in 2 fazioni.

I militari dell’Arma, intervenuti d’urgenza, nel tentativo di sedare la zuffa sono stati aggrediti (2 appuntati hanno riportato contusioni guaribili in 5 e 10 giorni) ma sono comunque riusciti a bloccare e perquisire i cinque rinvenendo un taglierino e un badile. Gli arrestati sono ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.