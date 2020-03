Porta la spesa a casa al fidanzato invalido: omosessuale denunciato

È stato fermato stamattina a Roma e denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità). “Vittima” di una errata applicazione del nuovo decreto legge in vigore da oggi per abbattere il Covid 19, un ragazzo residente a Napoli ma ospite del suo compagno nella Capitale “sorpreso” dalle forze dell’ordine mentre con l’auto carica di merce acquistata dopo una fila chilometrica al supermercato faceva rientro a casa del suo ragazzo.

A nulla sono valse le giustificazioni del giovane il quale ha dichiarato agli agenti “di aver effettuato la spesa per il suo compagno invalido ed impossibilitato a muoversi da casa”. Roberto, questo il nome del 27enne, si è rivolto all’Associazione Giustitalia per denunciare l'accaduto ed essere assistito nel procedimento penale. L’Ufficio legale dell’Associazione fa sapere che il “giusto e condivisibile” Decreto Legge alquanto restrittivo rischia di sanzionare illegittimamente soggetti che in realtà rientrano nella categoria delle persone autorizzate a circolare anche al di fuori del Comune di propria residenza. Nella fattispecie sussiste infatti non solo il requisito scriminante dettato dal Decreto relativo all’ acquisto di beni di prima necessità ma anche un evidente stato di necessità collegato al fatto che il compagno del giovane è invalido e non aveva altro modo che servirsi del compagno per accedere ai beni alimentari.