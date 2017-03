Porta Capuana, continua il mercato della monnezza: "Scempio quotidiano"

Ancora niente da fare per il recupero della zona di Porta Capuana. Il mercato della "monnezza" continua, uno scempio quotidiano che si compie sotto gli occhi di napoletani e turisti.

"Porta Capuana è l'ingresso del centro storico - ha spiegato il presidente di Napoli in Sinergia Armando Coppola - a 200 metri da qui c'è una stazione della polizia municipale e nonostante questo non si riesce a bloccare il vergognoso mercato dei rifiuti che si svolge quotidianamente. Stiamo parlando di un'area che secondo il sindaco de Magistris e secondo l'attuale presidente della IV Municipalità è pienamente recuperata e legalizzata. Nei fatti ci troviamo di fronte ad un vero e proprio scempio quotidiano ai danni del nostro patrimonio storico-culturale e, soprattutto, ai danni dell'immagine della città".

Sulle lotte condotte per la bonifica dello storico arco e per l'allontanamento degli abusivi: "II sindaco di Napoli - si legge su Il Roma - ha boicottato il progetto che, in qualità di presidente della Municipalità, avevo approvato e che riguardava la creazione di un'area mercatale alle spalle di porta Capuana e di creare una fermata del city sightseeing proprio vicino alle torri di porta Capuana. Oggi i cittadini possono giudicare se quei progetti erano fattibili e se avrebbero portato benefici al nostro martoriato territorio".