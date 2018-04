La nota pasticceria 'adotta' e riqualifica un pezzo del rione Sanità

Con una convenzione sottoscritta oggi la nota pasticceria Poppella si impegna a migliorare l'arredo urbano di un pezzo di via Arena alla Sanità. La convenzione prevede la nascita di una piccola isola pedonale, con panchine, alberi, la riqualificazione della pavimentazione e l'adeguamento della segnaletica. Si tratta di interventi che, come riportato dall'Ansa, rientrano nell'iniziativa del Consiglio comunale risalente al 2015: "Adotta una strada". La convenzione ha valore per tre anni. "La volontà dei cittadini di partecipare alla manutenzione e alla cura degli spazi urbani garantisce un miglioramento della vita in città", spiega l'assessore ai Beni comuni Carmine Piscopo.