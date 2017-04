Pontile danzante, in centinaia ballano il tango a Bagnoli

Il secondo appuntamento di "Pontile danzante" è stato un successo. Oltre cento persone di tutte le età si sono date appuntamento sul pontile di Bagnoli per ballare: tango, swing, danze etniche. L'evento, organizzato dall'assessore alla qualità della vita e alle pari opportunità Daniela Villani in collaborazione con la X municipalità e l'associazione anziani "Villa Medusa", ha ottenuto buona visibilità su internet e ha potuto contare sul passaparola e sulla curiosità dei tanti passanti che hanno deciso, incuriositi dal movimento sul pontile, di unirsi alle danze.





"Si tratta di un evento aper il Comune, tengo a specificarlo", spiegache si è anche esibita anche in uno scatenato swing. "Abbiamo organizzato questi balli anche per celebrare l'avvenuta apertura prolungata del pontile che, da ora fino all'entrata in vigore dell'orario estivo, resterà aperto. Puntiamo a rifunzionalizzare il pontile, farlo diventare luogo ancor più frequentato e partecipato, e finora questi eventi ci danno ragione".Nelsono ricomprese un’ampia serie di iniziative ludico-ricreative. Per l'assessorato l'estensione dell'orario è "un primo step verso una vera e propria restituzione di questo suggestivo luogo alla città, simbolo della sua archeologia industriale ma anche location mozzafiato per eventi ed happening socio-culturali gratuiti". Ihanno ballato senza sosta, scambiando spesso i relativi partner: applauditissima e coinvolgente l'esibizione collettiva sul brano di Neffa "".