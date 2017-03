Pontile di Bagnoli, prolungato orario di apertura a partire dal primo aprile

Sarà prolungato fino alle ore 16, a partire da sabato 1 aprile, e per i successivi sabato del mese, l’orario di apertura del Pontile di Bagnoli. Resterà invariato, invece negli altri giorni della settimana, fino all’entrata in vigore dell’orario estivo a partire dal mese di maggio.

Questa è solo un’anticipazione del più ampio progetto di attività e rifunzionalizzazione per il Pontile, fortemente voluto dall’Amministrazione de Magistris, e dell’Assessora con delega al Mare Daniela Villani. Il progetto riguarda un’ampia serie di iniziative ludico-ricreative, che si svilupperanno anche in collaborazione con il Presidente della X Municipalità Diego Civitillo, con le associazioni e tutta la cittadinanza. L’allungamento dell’orario è quindi un primo step verso una vera e propria restituzione di questo suggestivo luogo alla città, simbolo della sua archeologia industriale ma anche location mozzafiato per eventi ed happening socio-culturali gratuiti, che daranno l’opportunità a tutti gli abitanti di fruire di una delle viste più spettacolari del Golfo.