Pontile di Bagnoli ancora chiuso: "Stiamo accelerando per la riapertura"

Operai al lavoro sul pontile di Bagnoli per cercare di riaprire il prima possibile. Il vero problema - spiegano gli addetti ai lavori - sono le deiezioni dei gabbiani, accumulatesi durante il lockdown. Le sedute poste lungo la struttura e in fondo sono già state pulite. Si procede in queste ore ai lavori di sanificazione dell'asfalto, letteralmente ricoperto in ogni punto dalle deiezioni degli uccelli.

Il pontile potrebbe riaprire entro il prossimo fine settimana, ma la data andrà confermata nel corso dei prossimi giorni. "Stiamo lavorando a ritmo serrato", spiegano dal pontile.

Lungo 940 metri, il pontile di Bagnoli è, nel suo genere, il più lungo d'Europa.